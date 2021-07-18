В России назвали время выхода на докризисный уровень добычи нефти

Россия выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года

В России добыча нефти выйдет на докризисный уровень в мае 2022 года. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24», его слова передает ТАСС.

«Принято решение для рынка восстанавливать добычу до докризисного уровня», — сказал Новак.

Кроме того, он объяснил, что в России планируется увеличить добычу нефти во втором полугодии 2021 года. Произойдет это за счет увеличения базового уровня добычи на 150 тысяч баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что во время прошедшей 18 июля в онлайн-формате конференции страны-участницы организации ОПЕК+ договорились увеличить объем добычи нефти до конца 2021 года. Планируется вернуть показатель добычи в два миллиона баррелей за сутки.