Цену на бензин в России назвали несправедливо низкой

В Независимом топливном союзе назвали справедливую цену на бензин в России. Она должна быть на 3-5 рублей выше текущей, заявил в интервью «Говорит Москва» глава ассоциации Павел Баженов.

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Он отметил, что на рынке возникла критическая ситуация из-за низкий стоимости, 70 процентов операторов работают в убыток. Оптовые цены, по которым производители продают бензин независимым компаниям, выше розницы, подчеркнул Баженов. «Запаса прочности у многих компаний уже нет. В угоду потребности перед выборами держать социальную цену в рамках инфляции, уничтожается целый сектор экономики», — добавил глава Независимого топливного союза.

Ранее 22 июля стало известно, что российские власти задумались о запрете на экспорт бензина из-за высоких цен. Аи-92 бил рекорды и несколько дней подряд достигал исторического максимума. В Минэнерго заявили, что ничего неожиданного в этой ситуации нет.

Замглавы ведомства Павел Сорокин отметил, что такая динамика связана с сезонными факторами, среди которых рост спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, а также ремонт нескольких нефтеперерабатывающих заводов. 23 июля биржевые цены на бензин снизились, прервав рост до рекордных отметок. Цена Аи-92 упала на 0,39 процента (до 57 264 рублей за тонну), Аи-95 — на 0,46 процента (до 59 818 рублей).