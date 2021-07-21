В Минэнерго оправдали рекордный рост цен на бензин

Ситуация с биржевыми ценами на бензин в России, которые в последнее время бьют рекорды, не является чем-то неожиданным. Об этом в официальном Telegram-канале Минэнерго рассказал замглавы ведомства Павел Сорокин.

По его словам, такая динамика оправдана рядом сезонных факторов, среди которых рост спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков и ремонт нескольких нефтеперерабатывающих заводов. Свое влияние оказывает и восстановление различных секторов экономики, в том числе тех, которые касаются внутреннего туризма.

Сорокин указал, что топливные компании поддерживают производство и поставки топлива на внутренний рынок на повышенном уровне. На стабилизацию биржевых цен министерство рассчитывает в конце текущего месяца.

Стоимость Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), по данным торгов 21 июля, достигла 59,85 тысячи рублей за тонну, что превысило уровень 3 июля 2020 года. Третий день обновляет рекорды бензин Аи-92, биржевая стоимость тонны которого выросла до 57,06 тысячи рублей.

Между тем руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов ранее отмечал, что истинными причинами подорожания бензина являются фискальная политика и регулировка цен. По его мнению, в такой ситуации топливо обречено расти в цене.