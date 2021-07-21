Бензин в России подорожал до исторического максимума

Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла исторического максимума. По данным торгов на 21 июля, марка этого бензина стоила 59,85 тысячи рублей за тонну, что на 0,6 процента больше, чем днем ранее, сообщает ТАСС.

Предыдущий максимум цены на Аи-95 был зафиксирован 3 июля 2020 года — 59,78 тысячи рублей за тонну. Также третий день подряд обновляет рекорды биржевой стоимости бензин Аи-92, стоимость тонны которого достигла 57,06 тысячи.

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В июле биржевая цена бензина Аи-92 выросла на 4,4 процента, Аи-95 — на 3,6 процента. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже на прошлой неделе трижды обновила рекордные значения.

В начале недели вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заявил, что цены на бензин снизятся при условии укрепления рубля. Бизнесмен допустил, что если курс национальной валюты укрепится до 50 рублей за евро, то литр топлива будет стоить 20-30 рублей.

С Федуном не согласился глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Он считает, что цена на бензин зависит не только от курса рубля. Главный фактор — фискальный диспаритет, при котором нагрузка на внутренний рынок увеличивается, а нагрузка на экспорт падает.

