Украина стала страной с самым недоступным бензином для населения в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

По данным издания, на среднемесячную зарплату гражданин страны может приобрести всего 380 литров топлива. Отмечается, что в то же время Украина занимает четвертое место по его дешевизне: литр бензина Аи-95 можно купить за 80,3 рубля. Тем не менее из-за низких зарплат у украинских граждан возникают трудности с доступностью бензина.

В нижней части рейтинга доступности бензина также расположились Румыния, Словакия, Белоруссия и Болгария.

Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы. Первое место досталось Казахстану. В пересчете на рубли там литр Аи-95 стоит 34,3 рубля. В России цена составила 49,1 рубля. По доступности для населения Россия оказалась в середине списка, на 16-й позиции. Было подсчитано, что на среднюю зарплату россиянин может купить 1002,9 литра бензина.