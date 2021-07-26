Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование экспертов РИА Рейтинг.

Первое место досталось Казахстану. В пересчете на рубли там литр Аи-95 стоит 34,3 рубля. В России цена составила 49,1 рубля. Тройку замыкает Белоруссия с 58 рублями за литр. Самое дорогое топливо оказалось в Нидерландах, Дании и Португалии (162,3, 150 и 147,8 рублей за литр соответственно).

По доступности для населения Россия оказалась в середине списка, на 16-й позиции. Было подсчитано, что на среднюю зарплату россиянин может купить 1002,9 литра бензина. Самый высокий показатель продемонстрировал Люксембург (2570,3 литра), наихудший результат оказался на Украине (379,9 литра).

23 июля цену на бензин в России назвали несправедливо низкой. В Независимом топливном союзе подсчитали, что она должна быть на 3-5 рублей выше текущей.

22 июля стало известно, что российские власти задумались о запрете на экспорт бензина из-за высоких цен. Аи-92 бил рекорды и несколько дней подряд достигал исторического максимума. В Минэнерго заявили, что ничего неожиданного в этой ситуации нет.