Россиянам спрогнозировали темпы роста цен

В 2021 году годовая инфляция в России, согласного базовому сценарию, составит 5,7-6,2 процента, прогнозируется в заявлении Центрального банка, опубликованном на сайте регулятора. При этом в Банке России рассчитывают, что благодаря проводимой денежно-кредитной политике в 2022 году инфляция снизится до 4-4,5 процента и в дальнейшем будет находиться на уровне 4 процентов.

Сейчас, как подчеркивается в сообщении Центробанка, ее уровень выше прогнозируемого. В июне сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен немного снизились по сравнению с предыдущим месяцем, но остаются высокими. Годовая инфляция в прошлом месяце увеличилась до 6,5 процента после 6 процентов в мае и, по оценке на 19 июля, остается на том же уровне.

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Ситуацию в Банке России связывают с тем, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства сразу в ряде отраслей. «На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки», — указывается в соообщении.

При этом инфляционные ожидания населения продолжают расти, уже более полугода они близки к самому высокому за четыре года уровню. Ценовые ожидания предприятий также остаются вблизи многолетних максимумов. Чтобы ограничить риски, связанные с инфляцией, регулятор принял решение увеличить ключевую ставку сразу на один процентный пункт. Повышение стало четвертым подряд после более чем двух лет последовательного снижения.