В России предсказали ключевую ставку до конца года

Евразийский банк развития (ЕАБР) предсказал значение ключевой ставки российского Центробанка на конец 2021 года. Обзор организации есть в распоряжении «Ленты.ру».

По оценке аналитиков ЕАБР, ключевая ставка к концу года будет равняться 6,25-6,5 процента годовых. «По нашим расчетам, такой ее уровень может позволить стабилизировать инфляцию вблизи четырех процентов в 2022 году при ослаблении давления со стороны рынков сырья и восстановлении цепочек поставок», — говорится в обзоре.

При этом по итогам нынешнего года инфляция составит около шести процентов, замедлившись в последние месяцы. «В среднесрочном периоде видим оптимальным уровнем ключевой ставки 5,5 процента», — отмечают авторы.

При этом они прогнозируют, что на ближайшем заседании 23 июля совет директоров ЦБ повысит ставку на 0,75-1 процентных пункта — до 6,25-6,5 процента. В настоящее время она равняется 5,5 процента. Аналитики считают, что основными аргументами ЦБ в пользу повышения ставки будут повышенное инфляционное давление и инфляционные ожидания населения.

Авторы не уточняют, как именно будет меняться значение ставки до конца года. Их базовый прогноз предполагает, что показатель к концу года будет таким же, как после заседания 23 июля.

