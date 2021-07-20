России предсказали резкое повышение ключевой ставки

На заседании Центробанка России 23 июля вероятнее всего будет принято решение о резком повышении ключевой ставки в диапазоне 0,75-1 процентный пункт. Такое развитие событий предсказывают большинство экспертов, пишет РБК.

В опросе Bloomberg 13 его участников ожидают повышения на 1 процентный пункт, семь — на 0,75 процентных пункта, а девять — на 0,5 процентных пункта. В настоящее время ставка составляет 5,5 процента.

В конце июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина указывала, что на ближайшем заседании ставку повысят на 0,25-1 процентных пункта, в зависимости от обстоятельств. Однако эксперты считают, что шансов на повышение по нижней границе почти нет.

Поводом для этого стала разгоняющаяся инфляция, которую не удалось остановить предыдущими повышениями. По данным Росстата, в июне она достигла 6,5 процента в годовом исчислении, что стало рекордом с 2016 года.

Экономист Bank of America Владимир Осаковский указал, что рост цен во всех компонентах индекса потребительских цен не позволяет Центробанку остановить повышение ставки. С ним согласен главный экономист ING по России Дмитрий Долгин, предположивший, что рост ставки на 0,75 процента — это минимум, который может рассматривать Центробанк.

Профессор финансов Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов отметил, что даже ставка в 7 процента не выглядит жесткой, поскольку инфляция не останавливается. В свою очередь главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова заметила, что предпосылок для замедления роста цен нет. Стоимость контейнерных перевозок по-прежнему растет, а решение ОПЕК+ о повышении добычи усилит инвестиционную активность в нефтяном секторе и только поспособствуют инфляции.

