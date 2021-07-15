В России резко выросли цены на капусту и морковь

В России ускорился рост цен на ряд продуктов. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает «Прайм».

Так, за последнюю неделю цены на капусту выросли на 4,2 процента, морковь — на 1,9 процента, яблоки — на 0,2 процента.

С начала года к 12 июля картофель в России подорожал на 80,42 процента, капуста — на 88,69 процента, лук — на 35,01 процента. Морковь с начала года выросла в цене на 151,89 процента, яблоки — на 8,13 процента, огурцы подешевели на 39,57 процента, помидоры — на 24,67 процента.

С 6 по 12 июля в стране также выросли цены на мясные консервы для детского питания (на 0,7 процента), жирный творог и печенье (на 0,5 процента), сметану и овощные консервы для детского питания (на 0,3 процента), полукопченую и варено-копченую колбасу, сливочное масло, а также шоколадные конфеты (на 0,2 процента).

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При этом, по данным Росстата, цены на картофель в период с 6 по 12 июля снизились на 5,4 процента, помидоры — на 4,8 процента, огурцы — на 4,5 процента, лук репчатый — на 2,4 процента.

Ранее премьер Михаил Мишустин поручил Минсельхозу с максимальным вниманием и ответственностью подойти к мониторингу цен на социально важные продукты. Он признал, что ситуация с ценами на социально значимые продукты остается непростой, хотя правительство уже принимало меры.

По итогам июня впервые за пять лет инфляция в годовом выражении превысила 6 процентов. Это обстоятельство заставило Центробанк усилить ужесточение денежно-кредитной политики и в третий раз подряд поднять ключевую ставку, причем во второй раз — сразу на 0,5 процента.