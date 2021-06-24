В США заговорили о дефолте и экономической катастрофе

Неповышение потолка госдолга грозит США дефолтом и катастрофическими последствиями для экономики. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен, пишет ТАСС.

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Потолок госдолга пока заморожен до 31 июля. Если возникнут проблемы с его повышением, Минфин будет вынужден принять «чрезвычайные меры», чтобы не допустить дефолта, предупредила Йеллен.

«Я считаю, что это усилит финансовый кризис, поставит под угрозу рабочие места и сбережения американцев, и это в то время, когда мы все еще восстанавливаемся после пандемии», — отметила она, говоря о дефолте по госдолгу. Министр призвала Конгресс принять меры по повышению потолка задолженности как можно скорее.

Ранее республиканцы заявили, что не поддержат увеличение госдолга, если президент США Джо Байден и демократы не согласятся снизить расходы.

Новый пакет стимулирования американской экономики, который готовит администрация президента Байдена, может привести страну к квазидефолту, предупредил ранее российский миллиардер Олег Дерипаска. Бизнесмен подчеркнул, что госдолг США уверенно приближается к 30 триллионам долларов, и планов по его сокращению пока никто не готовит.

Между тем Международный валютный фонд (МВФ) полагает, что экономика США после завершения кризиса взлетит даже выше, чем ожидалось в прогнозах до пандемии.