Восстановление мировой экономики оказалось под угрозой

Страны мира оказались разделены на два блока из-за неравного доступа к вакцинам от коронавируса, указал Международный валютный фонд (МВФ), 27 июля представивший обзор мировой экономики (World Economic Outlook).

Часть государств будет продолжать сталкиваться со вспышками заболеваемости и высокой смертностью. Другой можно рассчитывать на дальнейшую нормализацию ситуации, что касается почти всех развитых экономик. Однако восстановление оказалось под угрозой и в тех странах, где сейчас мало новых случаев заражения, поскольку вирус продолжает циркулировать в остальных частях мира, подчеркнули в МВФ.

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Фонд предполагает, что мировая экономика в 2021 году покажет шестипроцентный рост, а в 2022 году показатель составит 4,9 процента. Общий прогноз на этот год остался неизменным по сравнению с предыдущими оценками МВФ, однако по отдельным странам он был пересмотрен. Так, для развивающихся рынков в Азии оценки изменились в худшую сторону, а для развитых экономик — в лучшую, что отражает развитие ситуации с пандемией. Улучшение прогноза на 2022 год сразу на 0,5 процента в основном связано с перспективами развитых стран, в особенности США, что отражает ожидаемые меры дополнительной фискальной поддержки во втором полугодии 2021 года и улучшение показателей в сфере здравоохранения в этой группе государств.

При этом российская экономика, прогнозируют в МВФ, вырастет на 4,4 процента в 2021 году, тогда как в январе эксперты считали, что рост составит три процента. Предыдущий обзор с прогнозом по шестипроцентному росту мирового валового внутреннего продукта МВФ представил в апреле. В июне свои оценки опубликовал и Всемирный банк. Там ожидают, что в текущем году мировая экономика вырастет на 5,6 процента, что станет самым высоким за последние 80 лет темпом восстановления после рецессии.