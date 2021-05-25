Банк России обозвал Международный валютный фонд черепахой

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов рассказал, что регулятор получает «сомнительные рекомендации» от Международного валютного фонда (МВФ). Он назвал организацию черепахой, пишет ТАСС.

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Он отметил, что МВФ посоветовал ЦБ снизить ставки осенью прошлого года. «МВФ — это черепаха, которая пока выдаст свою рекомендацию, проходит много времени. И похоже, они анализировали данные за период, предшествующий осени, — летний или весенний период»,— отметил Швецов.

Он добавил, что ЦБ не обязан следовать рекомендациям МВФ. «Мы улыбнулись и сделали все как надо — повысили ставки в этом году, обеспечивая ценовую стабильность»,— подытожил первый зампред Банка России.

В апреле ЦБ повысил ключевую ставку с 4,5 до 5 процентов. Регулятор объяснил такой шаг повышенными темпами роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также устойчивым восстановлением спроса и смещением баланса рисков в сторону проинфляционных. Следующее заседание Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 11 июня.

В апреле МВФ предсказал рост ВВП России на 3,8 процента в 2021 и 2022 годах, пересмотрев свой прогноз в сторону улучшения.