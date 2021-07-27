Запад поверил в российскую экономику и нефть

Международный валютный фонд (МВФ) поверил в российскую экономику и улучшил оценку ее роста в 2021 году с 3,8 до 4,4 процента. Об этом говорится в отчете World Economic Outlook Update. В январе западные эксперты считали, что рост ВВП составит три процента.

Организация полагает, что в 2022 году экономика увеличится на 3,1 процента вместо 3,8 процента. Оценка роста мировой экономики осталась на уровне шести процентов по итогам года. Экономика Китая, по мнению МВФ, в этом году вырастет на 8,1 процента, США — на 7 процентов, еврозоны — на 4,6 процента.

Также организация улучшила прогноз средних мировых цен на нефть на 6,16 доллара, до 64,68 доллара за баррель, на 2022 год — на 8,2 доллара, до 63,02 доллара за баррель. По оценке МВФ, средняя цена на нефть в этом году составит 41,29 доллара за баррель.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономические последствия пандемии коронавируса страна преодолела. По его словам, в целом российская экономика восстановилась и уже в текущем году принятые меры позволят уверенно перейти к росту основных экономических показателей.