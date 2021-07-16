Путин заявил о восстановлении экономики России

Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил, что экономические последствия пандемии коронавируса страна преодолела, передает ТАСС.

По его словам, в целом российская экономика восстановилась и уже в текущем году принятые меры позволят уверенно перейти к росту основных экономических показателей.

Ранее Минэкономразвития существенно улучшило прогноз по росту ВВП в текущем году. По уточненным данным, он должен составить 3,8 процента против 2,9 процента ранее.

Эти расчеты совпадают с прогнозами зарубежных рейтинговых агентств. Так, по оценке Fitch, российскую экономику в текущем году ожидает рост не на 3,3 процента, а на 3,7 процента. Прогнозы на следующие годы менее оптимистичны — 2,7 процента в 2022 году и 2 процента в 2023-м.

Между тем Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рост экономики США в текущем году на 7 процентов, что станет самым резким повышением в современной истории. В 2022 году ожидается рост еще на 4,9 процента.