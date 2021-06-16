Запад поверил в российскую экономику

Международное рейтинговое агентство Fitch поверило в российскую экономику и повысило прогноз роста ВВП с 3,3 до 3,7 процента на 2021 год. Об этом сказано в докладе Global Economic Outlook (GEO).

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Это произошло из-за увеличения добычи нефти и восстановления потребления в стране, отметили западные эксперты. Агентство также сохранило прогноз роста ВВП России в 2022 году на уровне 2,7 процента и на 2 процента — в 2023 году. Fitch увеличило прогноз по инфляции с 4,2 до 5,1 процента на 2021 год и с 4 до 4,2 процента — на 2022-й.

Аналитики считают, что к концу 2021 года ключевая ставка будет 5,75 процента, а в 2022 и 2023 году — 5,5 процента. По прогнозу, в конце этого года доллар будет стоить 73 рубля, а в 2022-2023 годах — 72 рубля.

Fitch ожидает, что мировой уровень ВВП увеличится на 6,3 процента в этом году, что на 0,2 процентных пункта выше мартовского прогноза. При этом ожидается замедление роста экономик в 2022 году до 4,3 процента.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников предсказал России аномально высокий рост экономики по итогам мая. По его словам, статистические показатели роста ВВП правильнее всего сравнивать с данными 2019 года, на которые не оказала влияние пандемия коронавируса.

По данным Минэкономразвития, в апреле рост российского ВВП составил 10,7 процента в годовом выражении. По итогам года ведомство прогнозирует рост на 2,9 процента.