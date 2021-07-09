Минэкономразвития предрекло россиянам еще больший рост ВВП в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Оценка роста ВВП РФ на 2021 год — 3,8 процента против 2,9 процента. Причины повышения прогноза ВВП на 2021 год — улучшение динамики потребительского и инвестиционного спроса», — сказал представитель министерства. Прогноз по росту ВВП России на 2022 и 2023-2024 годы сохранен на уровне 3,2 процента и 3 процентов соответственно. По его словам, потенциал восстановления экономики еще не исчерпан. «Текущую ситуацию с пандемией, безусловно, учитываем», — подчеркнул он.

Ранее в Минэкономразвития сообщили об ожидании возвращения экономики России на докризисный уровень в июле 2021 года. «Ожидаем выхода на докризисный уровень уже в текущем месяце», —отметил представитель министерства.