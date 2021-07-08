Китай похвалил Россию за покупку юаней

Власти Китая похвалили решение России увеличить долю юаня в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге пообещал взамен углубление взаимовыгодного сотрудничества, сообщает РИА Новости.

Ранее во вторник, 6 июля, Минфин России сообщил, что завершил изменение структуры фонда. Доля доллара в нем сократилась до нуля, доля юаня выросла до 30,4 процента, евро — до 39,7 процента, а безналичного золота — до 20,2 процента. Остатки приходятся на фунт стерлингов (5 процентов) и японскую иену (4,7 процента).

Как подчеркнул Ван Вэньбинь, решение свидетельствует об уверенность России в перспективах сотрудничества двух стран и перспективах китайской экономики.

О радикальной смене структуры ФНБ глава Минфина Антон Силуанов заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). Позднее он объяснил, что таким образом Москва хочет уменьшить риски, так как доллар все сильнее приобретает статус политической валюты. По его словам, российские власти опасаются новых санкций США.

По итогам июня, после избавления от доллара и покупки юаня ликвидная часть ФНБ сократилась на 2,2 миллиарда долларов. Убыточными оказались все инвестиции, предпринятые в рамках дедолларизации. Так, стоимость золота упала на 7 процентов (за месяц вложено 23 миллиарда долларов), евро подешевел на 3,7 процента, а юань — 1,8 процента.

