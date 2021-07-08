Экономист оценил предложения Минфина о «донастройке» налоговой системы

Предложенные Минфином меры по «донастройке» налоговой системы — не что иное, как фискальное крохоборство. Таким образом доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник и заведующий Лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов оценил инициативу ведомства в беседе с «Лентой.ру».

Новые меры по «донастройке» налоговой системы будут пополнять бюджет на 400 миллиардов рублей в год ближайшие три года. О том, что в правительстве обсуждаются подобные меры, стало известно 5 июля от источников «Ведомостей». Forbes выяснил, что 100 миллиардов из этих средств придут в бюджет за счет нового налогообложения состоятельных россиян.

«Минфин, предпринимая такого рода предложения, стоит на чисто узкой ведомственной точке зрения, пытаясь наскрести какие-то дополнительные деньги в бюджет. При этом эффективность таких мер мне кажется довольно сомнительной», — отметил Колганов.

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По его мнению, предложения не являются попыткой ввести гибкую систему налогообложения. Он назвал эти меры точечными решениями, которые в систему не складываются. По мнению эксперта, они не принесут значительных по объему доходов, но будут вызывать социальное раздражение.

«Если называть вещи своими именами — это фискальное крохоборство. Тем более что у нас бюджет, вообще говоря, особо не нуждается в том, чтобы любыми средствами туда наскрести какие-то деньги. Он и так в общем-то более или менее наполняется. Финансовые резервы у нас большие и, надо сказать, растущие, несмотря на кризисную ситуацию. Я бы сказал, что мы, наоборот, слишком мало тратим из этих резервов для того, чтобы стимулировать рост экономики. На таком фоне эти частные меры, которые увеличивают пресс на те или иные категории, я считаю неоправданными», — сообщил доктор экономических наук.

В частности, Колганов раскритиковал один из предложенных Минфином способов увеличить поступления в бюджет при помощи повышения страховых взносов с годовых зарплат более 122 тысяч рублей в месяц.

«Мне кажется ошибочным представление о том, что поднятие планки, за которой начинаются социальные взносы в различные фонды, является средством налогообложения высокооплачиваемых слоев населения. Ничего подобного. Эти средства платят не те, кто получает доходы, а их работодатели. Поэтому в данном случае не идет речь о том, что деньги каким-то образом будут перераспределяться от богатых к бедным. Речь идет только о том, что возрастает нагрузка на работодателя. Это фактически увеличение налога на бизнес», — так оценил инициативу Минфина специалист.

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Еще одна мера, предлагаемая профильным ведомством, также подверглась критике со стороны доктора экономических наук. Речь идет о расширении налогооблагаемой базы по налогу на дорогое имущество. Владельцев имущества совокупной стоимостью свыше 500 миллионов рублей ведомство предлагает обложить налогом по ставке 0,3 процента.

«В принципе повышение налогообложения дорого имущества может рассматриваться как социально уравнительная мера, когда за счет высокодоходных слоев населения пополняется бюджет. Но эта мера в отрыве от общей экономической политики будет вызывать только раздражение со стороны тех, кто будет вынужден платить повышенные налоги. Она будет не слишком значительно пополнять бюджет», — рассудил Колганов.

Он отметил, что по его личному убеждению с дорогого имущества действительно нужно брать повышенные налоги, однако тут возникает вопрос: «А какое имущество считается дорогим?»

«У нас есть очень много людей, которые получают абсолютно невысокие доходы, но они в состоянии спустя время собрать средства и приобрести дорогое имущество. От этого они не становятся очень богатыми людьми. Но они будут вынуждены это имущество оплачивать по повышенным ставкам. Мне кажется, что повышенное налогообложение должно распространяться не просто на дорогое имущество, а на то, что может рассматриваться в качестве предметов роскоши. То есть на то, что выходит за рамки возможностей даже относительно высокооплачиваемых слоев населения», — заявил экономист.

То, что предлагает Минфин, эксперт назвал «давлением на наш немногочисленный средний класс». Он заявил, что это неправильно и приведет к недовольству в обществе.

«Нужно облагать налогом действительно сверхвысокие доходы, а доходы средне-высокие лучше не трогать. Потому что нет стимула роста заработной платы. Ни у работодателя нет стимула повышать своим работникам заработную плату, потому что придется платить эти 22 процента в пенсионный фонд, ни у самих работников нет стимула рваться и повышать свои доходы, потому что потом придется с купленного на эти доходы имущества платить повышенные налоги», — пояснил специалист.

По его убеждению, введение новых мер приведет к уходу бизнеса в серую зону, а выплату зарплат — в тень.