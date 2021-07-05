В Кремле отреагировали на планы по многомиллиардному повышению налогов

Пресс-секретарь президента, официальный представитель Кремля Дмитрия Песков отреагировал на информацию о планах правительства по многомиллиардному повышению налогов в России. Слова Пескова приводят «Ведомости».

«Это рабочий процесс, который происходит в правительстве, поэтому, конечно, любую информацию на этот счет тоже нужно спрашивать там», — отметил Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал появившуюся ранее 5 июля информацию о готовящемся повышении налогов общим объемом 400 миллиардов рублей. Такую сумму должна ежегодна приносить федеральному бюджету донастройка налоговой системы.