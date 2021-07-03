Правительство отказалось поддерживать законопроект о налоге на роскошь

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности отказалась поддерживать законопроект о введении налога на роскошь. Об этом сообщает ТАСС.

Новый сбор, который хотели ввести с 2022 года, затрагивал бы владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Речь шла о жилой недвижимости и земельных участках дороже 50 миллионов рублей, машинах дороже десяти миллионов рублей, а также катерах, яхтах, самолетах и вертолетов стоимостью свыше 15 миллионов рублей.

В правительстве заявили, что такое имущество уже является объектом налогообложения (налогом на имущество физических лиц, налогом на имущество организаций, земельным налогом, транспортным налогом). Там добавили, что принятие законопроекта привело бы к двойному налогообложению.

О том, что депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили ввести новую инициативу, стало известно в мае. Лидер партии Сергей Миронов предположил, что это поможет снизить социальное неравенство и пополнить бюджет страны триллионами рублей.