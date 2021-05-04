В России подготовили законопроект о налоге на роскошь

Депутаты фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект, согласно которому с 2022 года в стране могут ввести налог на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Об этом во вторник, 4 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера фракции Сергея Миронова.

«Наша партия предлагает создать механизм для снижения уровня социального неравенства, который применяется во многих странах мира. Предлагаем установить высокие налоги на роскошь. За счет этого каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Полученные средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и по поддержке граждан с низкими доходами», — рассказал он.

Так, в документе, направленном на рассмотрение в правительство, указано, что новый налог коснется граждан, владеющих жилой недвижимостью и земельными участками стоимостью от 50 миллионов рублей. Также налог должны будут выплачивать владельцы автомобилей стоимостью от 8 миллионов рублей, самолетов, вертолетов, яхт, катеров стоимостью от 15 миллионов рублей.

При этом налоговые ставки будут отличаться. Например, в отношении объектов недвижимости предусмотрены ставки от 0,3 процента до 3 процентов, для автомобилей — от 1 до 5 процентов, а для яхт и самолетов — от 3 до 7 процентов.

«Государство должно максимально охватить всех владельцев роскоши, чтобы физлица не смогли уйти от этого налога, зарегистрировав свое дорогое имущество на юрлицо», — считает Миронов. Он обратил внимание на исключения, внесенные в законопроект. К примеру, налогом на роскошь не будут облагаться «земли сельхозназначения, строительная и сельхозтехника, морские и воздушные суда, недвижимое имущество, используемое организациями и индивидуальными предпринимателями для основного вида деятельности».

В апреле представители Коммунистической партии России (КПРФ) попросили правительство временно освободить россиян от налогов и других платежей. В числе других возможных мер поддержки в партии предложили ввести компенсационные выплаты для граждан, которые потеряли работу, а также отказаться от пенсионной реформы и увеличить сумму прожиточного минимума до 25 тысяч рублей.