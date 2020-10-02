Налог для бедных россиян захотели обнулить

Профсоюзы захотели обнулить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для бедных россиян, чьи зарплаты не превышают минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства.

В нем говорится, что профсоюзы поддерживают решение властей отменить плоскую шкалу налогообложения и повысить НДФЛ для богатых граждан. «Считаем необходимым снизить налоговую нагрузку на наименее обеспеченную часть населения», — добавили авторы документа.

Для финансирования идеи предлагается частично использовать средства от повышения ставки подоходного налога для состоятельных россиян. В профсоюзах отмечают, что в будущем можно продолжить дифференцировать налоговые ставки для богатых, а также ввести в России налог на роскошь.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня сообщил об отмене плоской шкалы налогообложения. С 1 января 2021 года ставка НДФЛ для состоятельных россиян поднимется с 13 до 15 процентов. Она будет применяться к сумме дохода, превышающей пять миллионов рублей в год. Дополнительные доходы бюджета от нововведения оцениваются в 60 миллиардов рублей в год. Средства направят на лечение детей с тяжелыми и орфанными (редкими) заболеваниями.