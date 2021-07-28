Средняя зарплата на Украине выросла до рекордного уровня

Средняя номинальная зарплата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в июне 2021 года составила 14 313 гривен, то есть около 39 тысяч рублей, или 530 долларов, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы, сообщила Государственная служба статистики страны. По сравнению с маем, размер средней зарплаты вырос на 6 процентов, а на годовом уровне рост составил 23,6 процента.

По данным ведомства, это рекордно высокий за всю историю уровень. Самые высокие зарплаты — в Киеве, где в среднем они составляют 14 679 гривен, самые низкие — в Кировоградской области (11 497 гривен).

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Согласно информации Росстата о среднемесячной номинальной зарплате по российским регионам, в 2020 году сопоставимый с актуальным украинским уровень фиксировался в Южном федеральном округе (36 620 рублей), Приволжском федеральном округе (36 975 рублей), а чуть ниже был в Северо-Кавказском (32 020 рублей). В целом в России, по последним майским данным, среднемесячный показатель достиг 56 171 рубля. В Белоруссии номинальная начисленная средняя заработная плата в июне составила 1433,4 белорусского рубля (около 42 тысяч российских рублей).

Украина в 2020 году оказалась мировым лидером по росту минимальных зарплат, показатель увеличился на 27 процентов и достиг 171 доллара в месяц. В России этот уровень был ниже и составлял 146 долларов. Составлявшие список эксперты ориентировались на чистые зарплаты, то есть сумму, которую работник получает после уплаты налогов.