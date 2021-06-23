Украинские полицейские начали массово увольняться из-за низких зарплат

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что полицейские в республике начали массово увольняться со службы из-за низких зарплат, не оправдывающих риска для здоровья и жизни. Его цитирует издание «Страна.ua».

Сейчас средняя зарплата полицейского из патрульной службы, по словам министра, составляет не более 13,5 тысячи гривен (около 36 тысяч рублей). При этом в других силовых структурах, например, в Государственном бюро расследований или Специализированной антикоррупционной прокуратуре, этот показатель выше в три-четыре раза, и правоохранители устремляются на работу туда.

«Они могут приехать, например, на вызов о семейной ссоре, а там мужчина, который бил свою жену, накинулся с топором на патрульных. И патрульные открывают огонь, убивают человека на законных основаниях. Но у них стресс, они убили человека, защищаясь, а получают всего 13,5 тысячи», — сказал Геращенко.

При этом он не представил какой-либо статистики по динамике увольнений, ограничившись лишь предложением по увеличению зарплат правоохранителям. Конкретных инициатив из министерства в Верховную Раду по этому вопросу пока не поступало.

Ранее стало известно, что недоверие украинских граждан к Национальной полиции и Службе безопасности (СБУ) за прошедший год выросло как минимум на шесть процентов. Общий баланс доверия к этим ведомствам остается отрицательным и составляет минус 31 процент.