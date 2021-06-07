Пьяный украинец «заминировал» ТЦ и потребовал вертолет с миллионом долларов

В Запорожье пьяный 21-летний украинец сообщил спасателям о минировании торгового центра и потребовал предоставить вертолет с миллионом долларов, чтобы избежать жертв. Сообщение об этом появилось на сайте региональной полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером 5 июня неподалеку от ТЦ «Украина». Мужчина позвонил в службу спасения и назвал себя ответственным за установку бомбы. Пока операторы вели со злоумышленником переговоры, полиция эвакуировала людей из здания, а сам он снизил требуемую сумму до 15 тысяч долларов. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

Спустя несколько часов молодого человека задержали в собственной квартире, он находился в состоянии сильного опьянения и не смог пояснить свою мотивацию. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы по статье о ложном сообщении об угрозе безопасности граждан.

В апреле во Львове полицейские задержали пьяного украинского водителя, который вместо документов предложил им взять палку колбасы. Опьянение мужчины было настолько сильным, что он не смог продуть «драгер», в больницу злоумышленник отказался ехать из-за страха заразиться коронавирусом.