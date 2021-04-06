Пьяный украинец предложил патрульным колбасу вместо водительского удостоверения

Во Львове сотрудники патрульной службы полиции задержали пьяного украинского водителя, который вместо водительского удостоверения предложил им взять палку колбасы. Сообщение об этом появилось на странице в Facebook местной общественной организации Pitbull Lviv, которая занимается мониторингом дорожного движения.

В публикации отмечается, что сообщение о нетрезвом водителе на «Жигулях» поступило полицейским вечером 5 апреля. Машину остановили уже через несколько минут, 52-летнего мужчину попросили показать документы, но вместо этого он вручил сотрудникам только что купленную, по его словам, колбасу из местного супермаркета.

«Состояние "героя" не позволило ему пройти осмотр — продуть "Драгер" он физически не смог, а ехать в больницу отказался, чтобы не заразиться коронавирусом», — говорится в сообщении.

Как утверждают авторы публикации, мясное изделие было нарезано слайсами, и вскоре после задержания водитель начал укладывать их в свой кошелек. Полицейские выписали ему административный протокол по статье об управлении транспортом в состоянии опьянения, украинцу грозит крупный штраф и лишение прав.

Ранее пьяный украинец из Николаева забаррикадировался в квартире после ссоры с сожительницей и угрожал взорвать прибывший спецназ гранатой РГД-5. Он был задержан оперативниками, никто не пострадал. Мужчине грозит до семи лет колонии.