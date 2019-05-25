Пьяный украинец попытался свернуть голову ребенку в супермаркете

В Киеве в супермаркете пьяный мужчина пытался свернуть шею девятилетнему ребенку. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

Мальчик с мамой стояли в очереди у кассы, когда к ним подошел мужчина. Неожиданно он схватил голову школьника, пытаясь свернуть ему шею. Мама мальчика набросилась на нападавшего, после чего он отпустил ребенка. На помощь прибыли охранники магазина, которые задержали мужчину и вызвали полицейских. В его крови содержалось 3,09 промилле алкоголя. Правонарушителю грозит до пяти лет тюремного заключения.

В прошлом году в отношении бывшего старшего воспитателя детского сада было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, женщина избила и душила подушкой четырехлетнего ребенка, не хотевшего спать в тихий час. Согласно заключению судебных психолого-психиатрических экспертов, воспитатель причинил ребенку серьезную психологическую травму.

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