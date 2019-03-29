В Москве поймали месяцами избивавшую малышей-двойняшек няню

В Москве задержали няню, которая на протяжении почти четырех месяцев избивала двух малолетних детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 18 декабря прошлого года 47-летняя женщина устроилась на должность няни-гувернантки для двойняшек в семью, проживающую на северо-западе столицы. Она неоднократно наносила подопечным побои и «совершала над ними иные насильственные действия». Издевательства продолжались до 9 марта 2019 года.

Тот факт, что няня бьет детей, удалось установить при помощи камеры видеонаблюдения, которую родители разместили в детской комнате.

Гувернантка попыталась скрыться, однако 28 марта ее задержали. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 УК («Истязание»).

В прошлом году сообщалось о воспитательнице детского дома-интерната в Томской области, которая избила ребенка-инвалида и попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах было видно, как женщина в белом халате вносит ребенка в детскую спальню, кидает его на диван и бьет по голове. В отношении воспитательницы возбудили уголовное дело.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!