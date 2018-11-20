Глава Карелии объяснил грубость к молодой матери словами «я тоже человек»

Глава Карелии Артур Парфенчиков, в резкой форме отказавший местной жительнице Анне Власовой в просьбе об открытии детского сада, объяснил свое поведение эмоциональным срывом. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я за свои слова в последнем обращении к Анне извинился. Думал, наш конфликт исчерпан 4 сентября. С 4 сентября мы не общались. Моя страница для Анны по-прежнему открыта. Никаких черных списков нет для нее. Это был минутный эмоциональный срыв. Я себя не оправдываю. Но я тоже человек», — сказал он.

В комментарии радиостанции Парфенчиков заявил, что не удалял Власову из друзей после конфликта, как писали СМИ. Он также подтвердил, что власти не могут открыть детский сад или ясли для одного-двух детей. Губернатор пояснил, что старое здание детского сада было закрыто из-за аварийного состояния.

«Анна согласилась с апреля 2019 года по достижении младшим ребенком возраста полутора лет возить его и старшего сына в Суоярви», — добавил он.

Конфликт между Парфенчиковым и Анной Власовой произошел на странице губернатора в социальной сети. По словам женщины, в сентябре ей было нужно выходить на работу, однако оставить двоих детей было не с кем — незадолго до этого в поселке Суоеки закрыли школу и детский сад. Глава региона в личной переписке посоветовал ей нанять няню или обратиться к родственникам, после чего резюмировал, что обращаться к нему по этому вопросу бесполезно.

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