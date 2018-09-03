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В российском регионе впервые со времен Медведева открыли новую школу

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В Карелии впервые за 10 лет открыли новую школу. В торжественной линейке принял участие глава республики Артур Парфенчиков, сообщает его пресс-служба.

Школа, рассчитанная на 330 учеников, открылась в поселке Ледмозеро Муезерского района. Она построена взамен аварийной по федеральной программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». 210 учеников уже принесли клятву новой школе.

«Ледмозерским ребятам больше не придется ютиться в помещениях начального звена, в старом деревянном здании. Теперь у них есть суперсовременная комфортная школа. Такая, какой бы позавидовал любой столичный город», — говорится в сообщении пресс-службы Парфенчикова. Здание сделано по финской технологии, власти обещают, что в нем будет тепло и комфортно.

«Этот день мы все очень ждали: впервые за 10 лет в Карелии открываем новую школу. Школа получилась на загляденье, со всеми современными условиями не только для учебы, но и для дополнительного образования. Это пример, какой должна быть школа в наших городах и поселках», — заявил Парфенчиков на церемонии открытия.

Глава республики добавил, что он поручил разработать региональную программу кадетского образования для детей из отдаленных поселков. На открытии школы присутствовал представитель Министерства просвещения России, который зачитал приветственное слово министра. В поздравлении сообщалось, что к новому учебному году в стране открылись 67 новых школ, а до конца года заработают еще 168.

В сентябре 2008-го, когда в Карелии в предыдущий раз открывали новую школу, президентом России был Дмитрий Медведев.

В марте мэр Петрозаводска Ирина Мирошник сообщила, что в столице Карелии — острая проблема дефицита мест в школах. «Мы связываем это с большими миграционными процессами из Республики Карелия», — заявила чиновница. В учебном году 2017-2018 сформировано на 32 класса больше, чем в предыдущем. В среднем в классе 27 учеников. Растет число школ, в которых дети учатся в две смены.

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