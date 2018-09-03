Российские учителя пожаловались на зарплаты

Эксперты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» провели всероссийский опрос о зарплатах и удовлетворенности российских учителей работой. Копия исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру», всего в опросе приняли участие около трех тысяч педагогов из 82 регионов России.

Результаты исследования показывают, что уровень зарплат в зависимости от региона может различаться в разы. Например, в Курганской области она составляет 15 802 рубля, а в Ямало-Ненецком автономном округе — 59 083 рубля. Речь идет о суммах, которые работники получают после уплаты всех налогов.

«По-прежнему есть примеры полной или частичной невыплаты зарплаты педагогам — это отмечают почти 7 процентов учителей, 23 процента говорят о том, что бывают случаи ее неправильного начисления», — говорится в исследовании. Около 28 процентов учителей оценили свой уровень жизни как «крайне экономный» — на ежедневные расходы денег хватает, а покупка одежды и другие затраты уже даются с большим трудом.

Материалы по теме На автомате Смогут ли будущие российские пенсионеры победить роботов

В ОНФ отмечают, что большинство учителей сегодня вынуждены работать больше, чем на одну ставку. Согласно данным опроса, средняя учебная нагрузка учителей варьируется от 20,5 урока в неделю в Белгородской области до 30 уроков в Самарской, Кемеровской, Ивановской, Костромской, и Омской областях, а также Ставропольском крае.

«Нам было важно получить реальную картину условий труда педагогов по всей России и сравнить ее с итогами мониторинга прошлого года. Опрос показал, что темпы роста заработной платы остаются незначительными. Если мы хотим, чтобы рывок, о котором говорится в майских указах президента, был совершен и российская школа оказалась в десятке лучших в мире, нам предстоит разрешить эти проблемы», — рассказала эксперт ОНФ и директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова.

Вместе с тем высока доля тех преподавателей, кто и вовсе готов уволиться: это треть учителей-пенсионеров и четверть молодых педагогов в возрасте от 26 до 33 лет. Пенсионеры часто остаются на длительный срок просто потому, что им нет замены, — существует дефицит молодых кадров. Особенно ощутимой оказалась нехватка учителей математики: об этом сообщили 44 процента респондентов. Дальше идут учителя иностранного языка (39 процентов), русского языка и литературы (30 процентов), начальных классов (26 процентов). Эксперты ОНФ настаивают, что неукомплектованность школ кадрами неизбежно приводит к повышению нагрузки на весь педагогический состав.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!