Парфенчиков победил на выборах главы Карелии

Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков («Единая Россия») получил 61,34 процента голосов на выборах руководителя республики. Такие данные озвучили ТАСС в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Карелии по итогам обработки всех протоколов в понедельник, 11 сентября.

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За кандидата от «Справедливой России» Ирину Петеляеву проголосовали 18,05 процента избирателей, Евгений Ульянов (КПРФ) получил 12,13 процента, либерал-демократ Евгений Беседный — 5,68 процента, уточнила представитель регионального избиркома Дарья Голицына.

Выборы руководителя региона проходили в Карелии впервые за 15 лет. Явка на избирательные участки составила 29,23 процента.

15 февраля президент России Владимир Путин принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии и назначил врио руководителя региона Артура Парфенчикова, ранее возглавлявшего Федеральную службу судебных приставов.