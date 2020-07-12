Пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше

Гражданин Украины угрожал взорвать избирательный участок в Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комендатуру полиции Свентокшиского воеводства.

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Инцидент произошел в воскресенье, 12 июля, когда в Польше проходил второй тур выборов президента. Мужчина позвонил на номер 112 и потребовал, чтобы к нему пришел участковый полицейский. В противном случае он пообещал заложить бомбу в пределах избирательного участка.

Звонившего задержали. В крови 46-летнего украинца обнаружили около трех промилле спирта. Возбуждено уголовное дело, телефонному террористу грозит до восьми лет лишения свободы.

Предварительные итоги голосования, опубликованные Польским телевидением, свидетельствуют о 50,4 процента голосов избирателей в поддержку действующего президента страны Анджея Дуды.

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