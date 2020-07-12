В Польше выбрали президента

Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные экзитпола.
Предварительные итоги голосования, опубликованные Польским телевидением, свидетельствуют о 50,4 процента голосов избирателей в поддержку Дуды. Его конкурент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский из оппозиционной «Гражданской платформы», набирает 49,6 процента голосов.
Официальные итоги выборов должны быть опубликованы в течение 48 часов.
Выборы президента Польши в 2020 году решили провести по почте из-за пандемии коронавируса. Сейм, нижняя палата парламента, преодолел вето сената, верхней палаты, и одобрил закон, который позволяет провести выборы президента почтовым голосованием.
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