В Польше отменили выборы президента из-за коронавируса

Государственный избирательный комитет Польши (ГИКП) объявил, что из-за коронавируса запланированные на 10 мая выборы президента не состоятся. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее председатель нижней палаты парламента страны Эльжбета Витек назначила выборы президента на 10 мая. Однако принятый 16 апреля закон об особых мерах в связи с распространением коронавируса лишил ГИКП возможности провести выборы, так новые нормы приостановили действие ряда полномочий избиркома, включая печать избирательных бюллетеней. В связи с этим ряд положений Избирательного кодекса, по утверждению ГИКП, не может применяться. В частности, органы местного самоуправления не будут готовить список избирателей, в субботу не наступит режим предвыборной тишины, запрещающий любую агитацию до завершения голосования, а в день выборов избирательные участки останутся закрытыми.

Накануне сообщалось, что выборы президента Польши в 2020 году решили провести по почте из-за пандемии коронавируса. Сейм, нижняя палата парламента, преодолел вето сената, верхней палаты, и одобрил закон, который позволяет провести выборы президента почтовым голосованием. По словам вице-премьера, сейчас можно говорить о возможной дате проведения голосования в июне. Закон теперь должен утвердить президент страны Анджей Дуда, который ранее уже высказывался в поддержку этого предложения.

Ранее лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин заявили, что 10 мая выборы президента не состоятся. По их словам, это решение было принято из-за того, что ГИКП не подготовила все необходимое для проведения традиционных выборов, а работа над законом о почтовом волеизъявлении затянулась.

По последним данным, в Польше более 15 тысяч человек заражены коронавирусом. Погибло 755 человек. Из-за скорости распространения в стране ввели режим ЧС, закрыли границы для иностранцев и решили отправлять всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин.

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