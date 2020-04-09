Президент Польши задумался о проведении выборов по почте из-за коронавируса

Президент Польши Анджей Дуда задумался о том, чтобы провести выборы по электронной почте из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом он рассказал «Польскому радио».

По его словам, идея провести таким образом выборы главы государства — один из возможных выходов в ситуации с коронавирусом. Дуда подчеркнул: даже если выборы пройдут по почте, все положения закона должны соблюдаться.

«На первом месте стоит вопрос безопасности и здоровья граждан. Для меня, как для президента, это самое главное», — подчеркнул Дуда. Он напомнил, что первый тур выборов должен пройти 10 мая.

По последним данным, в Польше более 5,2 тысячи зараженных коронавирусом. 159 человек умерли, а 207 — вылечились. Из-за скорости распространения в стране уже ввели режим ЧС, закрыли границы для иностранцев и решили отправлять всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин.

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