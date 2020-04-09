Президент Польши задумался о проведении выборов по почте из-за коронавируса

Президент Польши Анджей Дуда задумался о том, чтобы провести выборы по электронной почте из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом он рассказал «Польскому радио».
По его словам, идея провести таким образом выборы главы государства — один из возможных выходов в ситуации с коронавирусом. Дуда подчеркнул: даже если выборы пройдут по почте, все положения закона должны соблюдаться.
«На первом месте стоит вопрос безопасности и здоровья граждан. Для меня, как для президента, это самое главное», — подчеркнул Дуда. Он напомнил, что первый тур выборов должен пройти 10 мая.
По последним данным, в Польше более 5,2 тысячи зараженных коронавирусом. 159 человек умерли, а 207 — вылечились. Из-за скорости распространения в стране уже ввели режим ЧС, закрыли границы для иностранцев и решили отправлять всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения