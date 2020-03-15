Австрия приостановила авиасообщение с Россией из-за коронавируса

Австрия закрыла въезд в страну из России, Великобритании, Нидерландов и с Украины из-за риска распространения коронавируса и приостановила авиасообщение. Об этом сообщает канал ORF со ссылкой на канцлера Себастьяна Курца.

Кроме того, в стране со вторника, 17 марта, закрываются детские и спортивные площадки, рестораны. Ранее власти объявляли о закрытии школ. По-прежнему в Австрии будут работать продуктовые магазины, аптеки и табачные магазины.

Ранее сообщалось, что Россия с 15 марта временно приостановит пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки границы. МИД России должен будет уведомить Польшу и Норвегию об этой вынужденной мере, связанной с особыми обстоятельствами. Подчеркивается, что ограничения носят исключительно временный характер.

РЖД приостановила с 17 марта железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией из-за коронавируса. Отмена поездов временная, однако о дате возобновления движения не сообщается. Пассажирам пообещали вернуть деньги за билеты.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. Первая десятка стран по количеству заболевших включает пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и не входящую в ЕС Швейцарию. В Австрии зарегистрировано 655 случаев коронавируса, один человек умер.

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