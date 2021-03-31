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Украинец забаррикадировался с гранатой в квартире и угрожал взорвать спецназ

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Фото: Национальная Полиция Украины

Житель украинского Николаева забаррикадировался в квартире после ссоры с сожительницей и угрожал спецназу боевой гранатой РГД-5. Сообщение об этом появилось на сайте Национальной полиции региона.

По данным правоохранителей, инцидент произошел накануне, 30 марта. В полицию поступил звонок от неизвестной женщины, которая рассказала, что ее бывший молодой человек в ходе последней ссоры угрожал убить ее с помощью гранаты. После конфликта он вышел на улицу и некоторое время разгуливал с взрывным устройством по двору.

По прибытии на место подразделений спецназа и взрывотехников мужчина забаррикадировался в своей квартире и пригрозил силовикам взорвать гранату в случае попытки ворваться внутрь. «Полицейские оцепили район возможной опасности и штурмом взяли дом николаевца, обезоружив его», — говорится в сообщении.

Теперь за содеянное мужчине грозит до семи лет лишения свободы по статье о незаконном обращении взрывчатых веществ. Отмечается, что злоумышленник уже был судим ранее. Мотивы его поступка установить пока не удалось.

Ранее сообщалось, что пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше, если к нему в срочном порядке не явится участковый полицейский. В крови 46-летнего мужчины обнаружили около трех промилле спирта, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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