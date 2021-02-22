Украинец попытался спрятаться от полиции и закопался в снегу

Подозреваемый в краже автозапчастей в украинском Львове попытался спрятаться от сотрудников полиции, закопавшись в снегу. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области в Facebook.

«Патрульные первого батальона получили вызов на проспект Красной Калины о неизвестных лицах, которые присели возле автомобиля Mazda», — говорится в сообщении. Также указывается, что украинцы начали убегать, когда увидели служебный автомобиль.

Уточняется, что одного из них задержали практически сразу, а второго — через десять минут. 36-летний мужчина закопал себя в снег в парке под деревом. Во время поверхностной проверки у него обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом. Также указывается, что злоумышленники успели снять с автомобиля значок и ценную запчасть.

По предварительной информации, эти лица причастны еще к нескольким похожим эпизодам. Их задержали.