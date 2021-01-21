Немилостивый поскандалил с украинскими полицейскими и впал в немилость

Правительство Украины уволило Виталия Немилостивого с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил в премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он назвал поведение политика недопустимым. «Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно уволили заместителя министра. Должность в кабинете министров Украины — это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной», — написал Шмыгаль.

Немилостивый впал в немилость после того как в состоянии алкогольного опьянения он нарушил правила дорожного движения и поскандалил с правоохранителями. После соответствующего сообщения пресс-службы Национальной полиции Украины министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский назвал поведение своего заместителя неприемлемым и подрывающим авторитет представителя исполнительной власти в глазах украинского народа.