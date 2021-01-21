Украинец возомнил себя богом и отрезал голову отцу

В Одессе на проспекте Небесной Сотни (до 2016 года проспекте Маршала Жукова) 30-летний украинец убил двух человек — собственного отца и мужчину, снимавшего у него комнату. Об этом сообщает «Страна.ua».

Сотрудники Национальной полиции Украины приехали по вызову местных жителей. Во дворе они увидели молодого человека, который держал в руках окровавленную голову.

При задержании молодой человек выкрикивал: «Я бог, но люди забыли свои обязанности и не поклоняются мне!» Дома у злоумышленника нашли два трупа с множеством ножевых ранений, у одного из них был вспорот живот.

Соседи рассказали о странном поведении молодого человека в последнее время. По их словам, он мог долгое время стоять на одном месте бормоча непонятные слова. Несколько месяцев злоумышленник был безработным. В прошлом году он был уволен из одного из одесских отелей за неадекватное поведение и употребление наркотиков.

По информации «Страны.ua», мужчина совершил убийство в состоянии наркотического опьянения. «Дома у него изъяли пакетики со следами каких-то кристаллов. Скорее всего, это синтетические наркотики. После их употребления последствия бывают самые страшные. Кроме того, парень давно проявлял явные признаки психического расстройства», — рассказал журналистам источник в Национальной полиции Украины.