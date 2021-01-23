Украинец отрезал отцу гениталии, нос и губы и устроил перестрелку с полицией

Житель Николаевской области Украины избил своего отца, заковал его в наручники и отрезал у родственника гениталии, нос и губы. После этого он устроил перестрелку с правоохранителями, сообщается на сайте Нацполиции региона.

У 36-летнего мужчины произошел конфликт с отцом. Чтобы его «успокоить», украинец стал избивать члена семьи. «Я его бил в голову кулаками, ему это не помогало. Пришлось отрезать нос и губы», — цитирует злоумышленника пресс-служба полиции.

Врачи, забравшие отца в больницу, вызвали полицию. Однако украинец устроил перестрелку, обороняя дом, и ранил трех сотрудников. Внутри дома полицейские нашли ловушки-растяжки, которые, по словам мужчины, он оставил на случай вторжения посторонних. Правоохранители также обнаружили обрез, боеприпасы, взрывчатые вещества и прибор ночного видения.

Кроме того, злоумышленник признался, что употребляет наркотики. Теперь ему грозит пожизненное заключение за нанесение тяжких телесных повреждений и нападение на сотрудников правоохранительных органов.