Украинка до смерти избила четырехлетнюю дочь

Жительница Хмельницкой области Украины до смерти избила четырехлетнюю дочь и свалила вину на приступ эпилепсии. Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным издания, малышка скончалась в больнице 2 ноября. После избиения она провела в коме 26 дней, но так и не пришла в сознание.

У девочки диагностировали множественные ушибы, трещину черепа, перелом предплечья, а также повреждения внутренних органов. Мать малышки утверждает, что девочка сама нанесла себе увечья во время эпилептического припадка. В органах опеки подчеркивают, что девочка была здорова и в ее медицинской карте нет отметки об эпилепсии.

Отмечается, что мать малышки и ее старшей сестры ограничили в родительских правах, а девочек отдали в детский дом семейного типа, откуда их впоследствии забрали в приемную семью. Однако спустя несколько лет их мать через суд забрала детей назад.

В настоящее время 34-летняя украинка проживает с новым мужем, у пары есть семимесячный ребенок. Женщина ранее была судима на имущественные преступления, а ее супруг — за убийство. Теперь украинку обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

В августе сообщалось, что житель Нижнего Тагила убил собственного сына за то, что он отказался есть из бутылочки и бросил ее на пол. Мужчина несколько раз ударил малыша по голове, после этого он упал и ударился. Травма оказалась несовместима с жизнью.