Изнасилованная бомжом в детстве девушка избила незнакомого бездомного до смерти

Суд арестовал жительницу Москвы, изнасилованную в детстве, по обвинению в убийстве бездомного, тело которого нашли в центре города. Об этом сообщает агентство «Москва».

Как стало известно «Комсомольской правде», мужчина сидел на скамейке около жилого дома на улице Трубная и никого не трогал. В это время к нему подошли 21-летняя девушка и ее друзья, которые избили бездомного до смерти. У него были зафиксированы тупая травма живота, переломы ребер и разрыв внутренних органов.

По словам самой 21-летней москвички, которые опубликовал Telegram-канал «Голова два ушка», причиной ее поступка стало изнасилование в детстве. Тогда над ней надругался незнакомый бомж, и таким образом она якобы решила отомстить за эту травму.

Обвиняемая написала явку с повинной и полностью признала свою вину. Суд избрал в отношении девушки меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

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