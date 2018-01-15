Полиция задержала избивавшего бездомных до смерти рецидивиста

Полиция Жигулевска задержала 27-летнего мужчину по подозрению в избиении бездомного, который от полученных травм скончался в больнице. Задержанный ранее отбывал наказание за аналогичное преступление, сообщает сайт ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратились работники скорой помощи, которые доставили пострадавшего в больницу, где он позже умер. Правоохранители выяснили, что 61-летний потерпевший спал на полу в общежитии на улице Моршанская. Проходивший мимо задержанный нанес спящему множественные удары ногами и руками, а затем просто ушел с места преступления.

На допросе задержанный полностью признал свою вину. Заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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