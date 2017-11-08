Сибиряк забил до смерти двоих стариков дверной петлей и угнал сломанный мотоцикл

Житель села Черналы Большереченского района Омской области поссорился с пожилым односельчанином и забил его дверной петлей, а затем таким же образом расправился с супругой потерпевшего, которая могла стать очевидцем преступления. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«После этого злоумышленник нашел в квартире супругов ключи от расположенного во дворе дома гаража, незаконно проник в него и угнал мотоцикл, который впоследствии бросил на одной из улиц села ввиду технической неисправности», — отмечается в сообщении.

От полученных травм 81-летняя женщина скончалась на месте, а ее 70-летний муж позже умер в больнице.

По результатам рассмотрения дела Омский областной суд приговорил 32-летнего мужчину к 18,5 годам тюрьмы за двойное убийство, кражу с незаконным проникновением в помещение (подсудимый в тот же день обокрал еще один гараж) и угон. Мужчина полностью признал вину в содеянном.

Преступление было совершено 13 мая. Причины конфликта фигуранта дела с 70-летним пенсионером не уточняются.