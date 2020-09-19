Учитель до смерти избил школьницу за неправильный ответ

В Китае учитель математики из провинции Сычуань до смерти избил ученицу начальной школы за неправильные ответы на вопросы. Об этом пишет РИА Новости.

10 сентября в Китае отмечали день учителя. Десятилетняя девочка пришла в школу с цветами, чтобы поздравить своих преподавателей, в том числе учителя математики.

Однако на его уроке она не смогла ответить на два вопроса. В качестве наказания за неверные ответы, педагог поставил девочку на колени и начал дергать школьницу за уши и бить по голове. Как рассказала сестра-близнец девочки, которая обучается в том же классе, она не могла подняться во время наказания. На свое место школьница смогла вернуться только с помощью одноклассников.

Через три часа учитель позвонил бабушке ребенка и попросил забрать ее из школы, поскольку та выглядела нездоровой. Когда женщина прибыла в школу, она увидела, что внучка не может говорить и открыть глаза. Девочку доставили в больницу, где она скончалась.

Как рассказала бабушка, девочка очень боялась посещать занятия этого учителя, так как он часто прибегал к телесным наказаниям.

В январе московский 15-летний ученик восьмого класса устроил дебош в школе и избил 61-летнюю учительницу за то, что та сломала его наушники. Подросток сидел в наушниках на уроке физики и слушал музыку на телефоне. Учительница попыталась это прекратить и попросила ученика убрать гаджет. Просьба не подействовала, и женщина дернула провод и порвала его. После этого восьмиклассник вскочил, ударил учительницу по лицу, а затем — по руке.