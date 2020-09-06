В России 13-летняя школьница сняла мастурбирующего перед ней учителя на видео

Семиклассница из Рязанской области сняла на видео учителя, который мастурбировал перед ней на уроке. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

13-летняя ученица пришла на занятие по английскому языку одна, села напротив учительского стола и начала выполнять задания. По ее словам, через некоторое время она заметила странные действия преподавателя под столом. Выяснилось, что 54-летний мужчина мастурбировал перед подростком, параллельно общаясь с ней.

Отмечается, что школьнице удалось незаметно сделать видео происходящего и отправить его матери. По информации издания, учителя тут же задержали. Кроме того, другие ученики школы также рассказали, что замечали за преподавателем эту «странную особенность», но боялись рассказывать об этом родителям.

Задержанный мужчина признал свою вину и заявил, что не знал, как справиться с наступившей эрекцией.

В декабре 2019 года российского учителя физкультуры арестовали в школе из-за наркотиков в закладках. Преподаватель из Обнинска (Калужская область) занимался сбытом наркотических средств. Один из его тайников обнаружили около подъезда жилого дома оперативники из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.