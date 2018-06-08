Португальским футболистам посоветовали чаще мастурбировать во время ЧМ

Вера Рибейру, жена голкипера сборной Португалии Руя Патрисиу, посоветовала игрокам мастурбировать, чтобы побороть стресс во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Mirror.

В конце мая Рибейру представила книгу «Руководство по соблазнению». По ее мнению, выиграть мундиаль португальцам будет гораздо проще, если игроки будут чаще мастурбировать.

«В сексуальном воздержании нет ничего хорошего. От секса игрокам станет гораздо лучше, как в ментальном, так и в физическом плане. Они будут банально лучше спать», — сказала Рибейру. Она заметила, что футболистам приходится нелегко, так как в силу обстоятельств они подолгу находятся вдали от семей.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Португалии на групповом этапе турнира сыграет со сборными Испании, Марокко и Ирана.

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